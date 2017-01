Aujourd'hui, le site français de Nintendo vient de mettre à jour les données techniques de la Nintendo Switch. Par contre, toujours des données inconnues concernant le Tegra personnalisé de chez nVidia.102 mm x 239 mm x 13,9 mm (avec les Joy-Con attachés)Environ 297 g(398 g avec les Joy-Con attachés)Écran tactile capacitif / LCD 6,2 pouces / résolution : 1280x720CPU/GPU Processeur NVIDIA Tegra personnalisé32 GoWi-Fi (compatible IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) / Bluetooth 4.1 (Uniquement en mode téléviseur. Une connexion réseau à fil est possible à l'aide d'un adaptateur LAN vendu séparément dans le commerce.)Résolution maximale : 1920x1080, 60 images par secondePCM linéaire 5.1StéréoTerminal USB Type-CUtilisé pour la recharge ou pour la connexion avec la station d'accueil Nintendo Switch.Sortie stéréoExclusivement pour les cartes de jeu Nintendo SwitchLes cartes mémoires microSD, microSDHC et microSDXC sont compatibles.Accéléromètre / gyroscope / capteur de luminositéTempérature : 5 - 35°C / humidité : 20 - 80%Batterie lithium ion / capacité 4310mAhL'autonomie de la batterie peut être de plus de six heures, mais elle dépendra du logiciel utilisé et des conditions d'utilisation.Il est par exemple possible de jouer environ trois heures à The Legend of Zelda: Breath of the Wild avec une seule charge.Environ 3 heures---------------------------------------------104 mm x 173 mm x 54 mmEnviron 327 gUSB ports : deux ports USB 2.0 sur le côté, un autre à l'arrière.** Sera compatible au lancement avec la norme USB 2.0, mais la compatibilité USB 3.0 sera ajoutée ultérieurement.Connecteur de la consoleConnecteur de l'adaptateur secteurPort HDMI---------------------------------------------102 mm x 35,9 mm x 28,4 mmJoy-Con (L)Environ 49 gJoy-Con (R)Environ 52,1 gJoy-Con (L)Stick gauche (pouvant également servir de bouton)Boutons directionnels L / ZL / SL / SR / −Bouton de capture d'écranBouton d'éjectionBouton SYNCJoy-Con (R)Right Stick (pouvant également servir de bouton)Boutons A / B / X / Y / R / ZR / SL / SR / +Bouton HOMEBouton d'éjectionBouton SYNCJoy-Con (L)Bluetooth 3.0Joy-Con (R)Bluetooth 3.0, NFC (near-field communication)Joy-Con (L)AccéléromètreGyroscopeJoy-Con (R)AccéléromètreGyroscopeCaméra infrarouge à détecteur de mouvementsVibrations HDPermet des vibrations variées et précises.Batterie Li-ion de 525 mAhEnviron 20 heuresEnviron 3h30Il y a notamment plus d'information sur un article du site Nintendo Master (je n'ai pas d'action ou de publication en partenariat avec eux). C'est mieux présenté avec quelques informations en plus, ici: http://www.nintendo-master.com/news/la-nintendo-switch-devoile-ses-specificites