La date approche et aujourd'hui Bandai Namco Entertainment Europe dévoile le contenu du Patch D1 pour Dragon Ball Fusions, qui rappelons-le sort le 17 février sur 3DS ! Vous avez dû déjà le voir qu'une fois le patch installé, les joueurs pourront donc profiter de nouveaux personnages jouables tels que Trunks (Super), Goku Black, Super Saiyan Rosé Goku Black, Super Saiyan Trunks (Super), Vegeto SSD, Zamasu et Zamasu fusionné. Aussi, de nouveaux items seront de la partie ainsi que de nouvelles tenues, de nouveaux titres et des mouvements spéciaux.Je me permets de poster cet article afin de compléter celui du fil d'actualité principal pour partager avec vous les 53 nouvelles du jeu suite à l'annonce du Patch D1.Toutes les images sont visibles via un album Imgur que vous pourrez trouver sur le blog :Je vous en laisse quelques unes ici...