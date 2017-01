Nintendo a ajouté une page Caractéristiques au site officiel de la Switch et on y voit que la prise jack sera compatible avec des écouteurs, des micros ou des ensembles casque-micro.Ça pourra en rassurer certains qui pensaient que le chat vocal passerait uniquement par l'appli mobile.

posted the 01/27/2017 at 03:54 PM by patulacci