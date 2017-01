Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Les détaillants britanniques ont des avis mitigés concernant le prix de lancement de la Nintendo Switch. Selon Robert Lindsay, directeur général de Games Center, le prix est un peu plus élevé que prévu, même si cela ne devrait pas affecter les ventes au début. Plus tard, le prix devrait baisser afin s’attirer de nouveaux clients.Le directeur général de GameSeek, Stephen Staley, a été encore plus déçu par le prix, qu’il trouve trop cher. Selon lui, au lieu des 279£, Nintendo aurait dû la commercialiser à 199£.Selon Mike Fethers, responsable du groupe Hut, son prix est justifié grâce à l'élément portable de la console.Concernant le line-up de lancement, Robert Lindsay estime qu’il est assez light, mais les jeux à venir compenseront tout ça. Enfin, Mike Fethers estime que les jeux au lancement sont largement satisfaisants, Nintendo et ses partenaires ayant privilégier la qualité à la quantité…Source : https://www.videogamer.com/news/retailers-offer-mixed-reaction-to-switch-price-and-launch-line-up