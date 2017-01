Bientôt, Rare va rajouter en interne une plus vaste carte du monde comportant 3 grandes régions mondiales (Caraïbes, Afrique, Asie). Le monde promet d'être bien plus grand donc, et pour autant il n'y aura aucun voyage rapide de prévu comme dans la plupart des MMO ou RPG plus classiques.

Pour occuper les joueurs lors de longs trajets et leurs explorations maritimes, les développeurs prévoient d'instaurer un système de menace avec notamment des équipages de squelettes sur des bateaux fantômes. Les îles elles, ne seront pas uniquement propices à la chasse au trésor, mais il s'agira aussi de zones de ressources pour entretenir ou réparer son navire. Car oui les combats ont de vrais conséquences sur votre bateau.

Les munitions elles aussi seront en quantité limitée, obligeant les joueurs à trouver un port pour se réapprovisionner. Et grande nouvelle pour les amateurs de films de pirates et autres pérégrinations maritimes, il sera possible d'écoper ! Si la coque de votre navire est percée il sera obligatoire de vider l'eau sinon le bateau sombrera à jamais.