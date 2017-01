Comme vous le savez tous, le début d'année est MORTEL en terme de sorti jv...Certains hits qu'on veut Day One, d'autres qui nous font de l'oeil mais qui n'ont pas le temps de passer à la casserole...Et ce mois de Janvier ne fait pas exception ! Donc dernier jeu du mois (sur 4 que je me suis pris ça fait mal !) et en format Collector histoire de !Ca fait un moment que je n'ai pas pris un Tales of Day One mais avec Zestiria the X (l'animé) je me suis plongé dans l'aventure Zestiria que j'ai ensuite fait dans son format jv et l'ambiance m'a enchanté ! Résultat : Velvet m'attend pour partir dans de nouvelles aventures !Et truc qui n'a rien à voir avec Tales of : j'ai aussi reçu une figurine du jeu que j'affectionne le plus au monde !Ma Ii Naotora de Samurai Warriors 4 (ouais elle vient de Chronicles 2nd mais ils ont bien marqué SW4 sur le socle xD)Elle est très bien réalisée mieux que Wang Yuanji, et je n'ai qu'une chose à dire... Koei sortez en d'autres ! (Bon moins Boobs Service ça serait pas plus mal mais on fait avec ce qu'on a xD)