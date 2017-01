Salut, comme beaucoup sur ce site je trouve que Nintendo n'a pas été assez convaincant, pour moi ils n'ont pas appris de leurs erreurs avec la Wii U et semble toujours aussi butés avec leur côté archaïque et vendeur de plastique tendance Apple.N'en déplaise d'ailleurs aux pro-N qui me contrediront, on voit bien que la NX depuis qu'elle a été révélée puis baptisée Switch n'a de toute manière pas fait de réel buzz comme l'aurait fait la Wii ou la DS en leur temps.Mais voilà que par-dessus le marché, la console n'a pas franchement d'arguments pour elle pour son lancement, à part un jeu culte que l'on suit de longue date on a quand même un goût bien amer dans la gueule d'avoir rien eu pendant 2 ans sur Wii U et d'avoir raté un E3 pour se retrouver avec si peu de chose...Compte tenu du prix de vente et de ce line-up faiblard, j'en appel donc à votre clairvoyance et à votre patience, et vous explique plus en détail pourquoi boycotter:-Tout d'abord, de manière générale j'ai envie de dire qu'il est toujours de bon conseil de ne jamais acheter une console Day-One, peut importe sa marque. Beaucoup vous le diront, on est toujours plus gagnant à patienter plutôt qu'à être complètement happé par l'effet de mode grotesque des unboxing, des achats du jour, des kikoo qui frimeront dès qu'ils auront fini le premier jeu de la machine... Il faut rester lucide et attendre un line-up complet, des occasions et des promos pour réellement en avoir pour son argent.-Zelda et Mario Kart 8 Deluxe seront ainsi vendus en occasion quelques mois après.-Le line-up particulièrement pauvre. Aujourd'hui à moins d'être le fanboy ultime Nintendo et de vénérer la licence Zelda il n'y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent à la sortie. Reste peut-être Super Bomberman R, mais franchement la pilule passe quand même assez mal pour une console à 300€.-Attendre l'E3 est aussi un bon argument. Cela permet de voir les sorties à venir, d'être rassuré sur le potentiel de la machine, c'est aussi l'occasion de peut-être faire le bon choix aussi en fonction de ce que propose la concurrence.-Voir justement si durant l'année les éditeur-tiers répondront un peu plus présent. Chose essentielle pour le succès de cette Switch, on a bien vu ce manque cruel de développeurs sur Wii U.-Attendre de voir la réelle utilité des accessoires, si les Joy-Con par exemple seront assez exploités par les développeurs pour jouer à 4 par exemple. Si le rumble HD aura toute sa place etc etc...-Un prix destiné à baisser. On l'a bien vu, le prix de la Switch aura été en constente baisse chez les différents revendeurs. la barre psychologique des 300€ a finalement été atteinte (ouf).Même si c'est déjà pas mal, pour moi elle reste malheureusement encore trop cher. Avec le temps elle finira sûrement à 275€ sur certains sites lors du Black Friday et autres grosses promos de l'hiver.-Le Boycotte peut faire accélérer les choses. Vu cette tendance à la baisse, si en plus le succès n'est pas garantie sur la longueur on ne peut qu'espérer voir les revendeurs multiplier les offres et les promos.-Aucun bundle. Franchement je pensais que Nintendo serait plus pertinent là-dessus. Aujourd'hui ne pas sortir de console avec son jeu pour l'accompagner c'est quand même bien moisie. On est plutôt d'accord déjà sur le fait qu'1-2 Switch aurait clairement dû être proposé directement dans le pack de lancement tout comme onaurait quand même pu imaginer un bundle Zelda. Là encore incompréhension qui donne plus envie d'attendre une éventuelle offre avec Mrio Odyssey.-Un modèle collector est à venir, je pense clairement que Zelda sera vendu avec une console bien plus belle que le plastique grossier qu'elle présente aujourd'hui d'ici la fin de l'année.Tout comme on risque d'avoir de nouveaux coloris. Un Switch noire et blanche avec le côté domino ferait un malheur, c'est d'ailleurs comme ça que la console aurait dû être lancée selon moi.-Vers une nouvelle Switch ?... Même si pour cette année ça semble improbable, l'histoire nous a quand même appris avec la 3DS que Nintendo pouvait sortir une nouvelle version de sa console quelques mois après la sortie du modèle de base... la 3DS XL est arrivée à la fin de l'année où la 3DS a été commercialisée... Encore une bonne raison d'être patient.-Si l'autonomie de la console est bien de 3H... Si ça se trouve c'est du gros bluff, elle sera peut-être plus de 2H...-Eviter le risque d'avoir les premières consoles défectueuses. Bien qu'avec Nintendo la fiabilité des consoles est clairement au top, on est jamais à l'abri, surtout vu les retours affirmants que la console chauffe beaucoup mais aussi le fait qu'on ne puisse même pas changer la batterie.-Montrer que l'on a du caractère, se prouver à soi-même que non, on n'est pas un bête suiveur et un mouton stupide prêt à se faire tondre. Montrer qu'on attend mieux de la part de Nintendo et qu'une profonde remise en question est nécessaire pour eux.-Enfin et ça c'est un point de vu qui va être dur à accepter pour beaucoup sur ce site. Essayer d'avoir une consommation raisonnée... Se poser la question parfois de savoir si j'ai vraiment besoin de tel ou tel objet pour être heureux ou tout du moins me donner l'illusion du bonheur par la consommation.Me demander si quelque part se ne sont pas ces objets qui finissent par nous posséder au nom d'une passion qui a fini par prendre trop de place et dans laquelle on s'enferme dans la sur-consommation, l'achat boulimique et le manque de recul sur l'impact que cela implque. Bref, une passion aveuglante et bien coûteuse finalement tant pour notre porte-monnaie que pour une certaine main-d'œuvre qu'elle sucite, que pour l'état de la planète. Le raisonnement qui finalement fait prendre conscience qu'être un fanboy Nintendo à l'échelle du monde c'est tellement puérile et dérisoire qu'il est temps d'arrêter d'être à ce point une victime.