Voici une Information concernant la Nintendo Switch et le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :En une semaine, les réservations la première semaine représentent 80% des stocks initiaux mis en place. Du coup, de nombreuses enseignes japonaises ont arrêté de prendre des réservations pour la console, étant en rupture de stockEnfin, les réservations du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild sont déjà plus fortes que celles enregistrées par le jeu The Legend of Zelda : A Link Between Worlds sur 3DS, écoulé à 200 000 exemplaires la première semaine. Le jeu devrait donc largement mieux se vendre…Source : http://www.gonintendo.com/stories/272765-japan-80-of-total-switch-preorders-sold-in-first-week