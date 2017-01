En cette actualité très fortement marquée du sceau de la Switch, n oublions pas non plus l une des grosses sorties hardware de 2016, le PlayStation VR. D autant plus que Resident Evil 7 est le 1er jeu AAA à totalement l exploiter ( en attendant Ace Combat et GT Sports) et en est aujourd'hui le plus bel ambassadeur.



Lors du lancement du PlayStation VR au Japon, toutes les personnes intéressées n'avaient pas eu la possibilité de s'en procurer un en raison des faibles quantités mises en vente. Et de toute évidence, le temps n'a pas contribué à diminuer l'intérêt des joueurs nippons pour le casque de réalité virtuelle de Sony.





Les revendeurs japonais ont reçu plus tôt aujourd'hui de nouveaux stocks de PlayStation VR. Et comme le montrent des photos relayées par le site américain Kotaku, l'information n'a pas échappé aux consommateurs japonais.



En effet, de longues queues (de plusieurs centaines de personnes dans certains cas) se sont formées devant des commerces situés à Tokyo, Osaka et Nagoya. Afin de s'assurer de pouvoir mettre la main sur un PS VR, certaines personnes ont été jusqu'à passer la nuit à faire la queue devant les magasins. Kotaku rapporte par ailleurs que le magasin Yodobashi Camera de Shinjuku était déjà en rupture de stock à 1h26 du matin.



Comme c'est souvent le cas lorsque la demande est bien plus importante que l'offre, les joueurs nippons ont parfois dû faire la queue pour tenter d'obtenir la chance de pouvoir acheter le casque. Certaines enseignes organisaient des loteries et seules les personnes tirées au sort avaient la possibilité de repartir avec leur PlayStation VR.



Il est en tout cas intéressant de voir que les premiers retours des joueurs japonais qui ont pu se procurer le PS VR en octobre dernier n'ont pas dissuadé les autres de faire l'achat de l'appareil à leur tour. La sortie de Resident Evil 7 a/va certainement jouer en faveur du PlayStation VR. La question est désormais de savoir pendant combien de temps cet intérêt japonais pour le PS VR va se maintenir.



D'autant plus que lorsque Gameblog dans son podcast spécial Japon, le développeur japonais invité avait fait part d un fort intérêt de la part des japonais