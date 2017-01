Je compte prendre la version WII U du jeu Zelda - Breath of the Wild.

Cependant je vois qu'apparemment la mablette n'est plus utilisée dans la partie gameplay.



D'où ma question, est ce que le jeu sera jouable malgré tout sur la mablette (transition TV - mablette).



N'ayant pas de TV chez moi actuellement, ce serait dommage de me retrouver a payer aussi cher que l'achat d'une switch pour jouer à la version Wii U....