Voici une Information concernant le jeu Resident Evil 7 :Alors que le jeu est sorti ce mardi dans le monde, Capcom annonce avoir distribué plus de 2,5 millions d'exemplaires de son jeu dans le monde, sur PC, Ps4 et Xbox One. Les ventes cumulées des jeux de la série totalisent maintenant 75 millions d'unités depuis le premier titre commercialisé en 1996. Capcom précise également que la Démo a été téléchargée 7,15 millions de fois, un record pour la série. Enfin, rappelons que l’objectif de Capcom est d’en vendre 4 millions avant la fin mars…Source : http://thisgengaming.com/2017/01/27/resident-evil-7-sell-in-exceeds-2-5-million-worldwide-franchise-hits-75-million-units-worldwide/

posted the 01/27/2017 at 02:35 AM by link49