Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Nintendo avait précisé qu’il serait nécessaire de passer par une application mobile pour le chat en ligne. Il semblerait cependant qu’il s’agisse d’une mauvaise communication de Nintendo et que le chat vocal sur la Nintendo Switch ne sera pas exclusif à l'application. Selon Gamestop, il sera possible de communiquer en ligne de manière tout à fait traditionnelle, via un simple casque. Bien que ce ne soit pas une supposition fiable à 100%, il semble vraiment que la communication de Nintendo a induit certains en erreur, la Nintendo Switch supportant très probablement le chat vocal normal via des casques...Source : http://gimmegimmegames.com/2017/01/new-retailer-listing-suggest-switch-voice-chat-probably-isnt-exclusive-smartphone-app/