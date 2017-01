Le directeur général de Tantalus Media, Tom Crago, avait annoncé en novembre dernier que sa société travaillait sur plusieurs jeux Nintendo Switch. Peu après la présentation de la Switch du 13 janvier, Christian Whitehead a annoncé le premier jeu sur lequel travaille Tantalus pour la console : Sonic Mania. Aujourd'hui, nous avons appris via IGN que le deuxième projet que Tantalus développe sur Switch n'est autre que Rime, le jeu d'aventure de Tequila Works.

