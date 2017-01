Actualités

1 C’est une hybride !

2 Elle est techniquement proche de la Wii U

3 Le motion gaming c’est mal m’voyez…

4 Le jeu en ligne

4 Vous aimez faire des additions

5 Vous êtes parfois malveillants (si si)

J’apporte ma pierre à l’édifice avec cet article d’analyse particulièrement dédié à tout les déçus, les haters ou autres personnes plus ou moins vindicatives. Il est bien long, libre à vous de ne piocher que ce qui vous intéresse. En espérant qu’après avoir mis le doigt là où ça fait mal vous comprendrez mieux ce qui se passe et vous allez devenir un peu plus raisonnable (Oui je suis optimiste). Commençons donc, vous la détester parce que :Et avouez que ce n’est pas courant comme situation. Puissante pour une portable mais faible pour une console de salon. Un prix également à mi-chemin entre ceux pratiqués pour les consoles de salon (350/500 euros) et ceux des console portables (150/250 euros). Des jeux plutôt issues et dignes des consoles de salon ( Zelda, Mario 3D, Skyrim) et d’autres des portables (Bomberman, Tetris, Octopath Travelers…). D’entrée de jeu son côtéfait son petit effet! Après tout d’un point de vous technique c’est bien d’une console portable dont on parle, petite, avec écran et sans ventilation :Et c’est probablement là que vous réalisez qu’en fin de compte l’hybride c’est peut être pas aussi cool que ce vous imaginiez. Les portables ce n’est peut être pas votre truc et vous avez le droit. Mais s’il y a bien quelque chose que vous ne devriez pas reprocher à Nintendo c’est l’intelligence dont ils ont fait preuve avec la Switch.soit : puissance, rapport qualité, prix, simplicité des pads, jeux tiers à gogo. Ben non, désolé les mecs, mais Sony et Microsoft ont déjà trop bien creusés leur trou sur le marché et si Nintendo devait venir jouer des coudes ils auraient à se défaire de leur réputation (console low tech, familiale) et à vous persuader d’acheter FFXV sur leurs consoles alors que ça fait plus de 10 ans que pour vous Final Fantasy = Playstation (comparez les chiffres de ventes entre les versions Ps4 et One pour rire un peu). Bref mission impossible mon capitaine.. C’est aussi oublier que Nintendo n’est plus un spécialiste des jeux qui déboite la rétine et serait sûrement pas très à l’aise avec un hardware surpuissant qu’ils exploiteraient qu’à 50% de ses possibilitésIl y a deux/trois autres choses qui font pencher en faveur d’une hybride. Déjà la 3DS qui se fait bien vieille et qui trouve dans la switch une sorte de remplaçante avantageuse en attendant qu’une « vraie portable » ou qu’une Switch Mini pointe le bout de son nez. Il y a également la Wii U, comme la Switch s’en rapproche techniquement, il devient possible de recycler les bons restes de la Wii U pour les mettre dessus et leur donner une opportunité de se vendre mieux. Dernier point mais pas des moindres, le marché des consoles portable dédiés est laissé aux bons soins de Nintendo qui n’a même pas de Vita 2 pour opposer un semblant de concurrence.. Ca changera peut être avec l’arrivée de la prochaine génération mais c’est pas pour tout de suite et en attendant Nintendo doit bien manger. Mais ça quelque part,, ce que je peux comprendre d’ailleurs mais à un moment faut bien vous dire que Nintendo doit plaire avant tout au plus grand nombre et pas forcément à vous en particulier. Et ça moi je pense l’avoir intégré plus vite, j’étais absolument contre l’idée que Nintendo lance une hybride et pourtant je me suis résigné à accepter le fait qu’il s’agisse d’un mal nécessaire.Si naturellement vous n’aimez pas Nintendo, ça ne changera pas avec la Switch. Bon vous passerez sûrement à côté d’une console très polyvalente avec quelques pépites mais ça vous regarde.. La Switch vous aviez envie de l’aimer mais elle vous a déçu, trop cher à votre goût (notez l’importance des prix psychologiques 299 passe mais 330 beaucoup moins) et surtout des jeux trop peu nombreux et pas forcément ceux que vous attendiez.Dans une certaine mesure, la déception elle est normale, il y a quelques jeux qui ne peuvent pas faire l’unanimité comme le Wario Ware-like 1,2 Switch ou encore le jeu « très motion gaming dans l’âme » : ARMS. Quant aux jeux un peu plus costauds ils ne sont pas si nombreux que ça. Alors vous avez l’impression que le vide qu’il y a eu sur Wii U dans sa dernière année n’est pas compensé. Bon déjà c’est un peu mettre de côté le fait qu’un jeu ambitieux peut prendre beaucoup de temps (N’est ce pas Square-Enix ?).Mais avant tout, avec la Switch vous ne changez pas vraiment de puissance.. La principale composante qui change c’est que le gamepad est devenu autonome, plus portable, plus esthétique et plus premium mais il n’empêche que la Wii U pour vous elle faisait déjà l’affaire. Le fait est que nous sommes aujourd’hui lésés par le manque de popularité de la Wii U que Nintendo a dû remanier pour plaire aux autres. Oui tous les autres : les casuals, les sceptiques, les impatients, tout ceux qui n’ont jamais vraiment fait l’effort de comprendre comment la Wii U fonctionnait par exemple ou encore ceux qui dans leur impatience l’ont revendu après 5 mois. La Switch dans un premier temps s’adresse à eux, c’est d’ailleurs pour ça que la première vague de jeux leurs sont destinés : Zelda Wii U, Mario Kart, Splatoon 1.5 ? (qui méritera sûrement son 2 au fil des MAJ) mais ceux qui voulaient de l’exclusivité fracassante devront prendre leur mal en patience. (Comme souvent soit dit en passant)Il y a une situation bien frustrante qui découle de tout ça :fait que vous auriez bien eu envie de la prendre day one avec Zelda, découvrir une nouvelle console en compagnie de THE GAME maisvous dit que vous devriez sans trop de problèmes pouvoir attendre au moins Noël et continuer à faire un bout de chemin avec la Wii U et consorts. C’est de là que viens la détresse que j’ai pu observer chez les gens qui aiment Nintendo. Moi j’ai décidé de pas me prendre la tête, je la chope avec Zelda et Bomberman, je sais bien que toutes façons je finirai par craquer.(Merci Captain Obvious !) Il aurait fallu que Nintendo attende de sortir la Switch à Noël pour sortir une console avec un line up à votre goût ? Vous êtes conscients qu’il y a facile 2 millions de personnes qui sont prêts à mettre le prix juste pour jouer à Zelda dans les meilleures conditions et par anticipation du futur (Mario, Metroid etc…)? Ne soyez pas si nombrilistes bon sang et laissez profiter ceux que ça intéresse u_uBen voilà que ça râle à propos des joycons.. Horreur le motion gaming revient vous hanter ! Sauf qu’ils y en a qui visiblement ont envie de voir le verre a moitié vide plutôt qu’à moitié plein. Les joycons sont justes à l’image de sa machine : polyvalents. Ils servent de boutons/stick en mode portable, de manettes tout court en mode TV, de mini-manettes pour jouer en multi local et de simili Wiimote/Nunchuk. Le tout en embarquant quelques technologies toutes neuves comme les vibrations dites HD. Personnellement l’ingéniosité et la modularité des joycons m’inspirent avant tout du respect et de la curiosité.J’insiste donc sur le fait qu’avec les joycons, le motion gaming n’est qu’une des nombreuses options et l’ont voit d’ors-et-déjà très clairement que la Switch ne compte pas en faire sa spécialité. Parlons de ces 2 seuls représentants :1, 2, Switch et ARMS.ARMS à l’air très bon, bon équilibre entre accessibilité et profondeur (ce qui est un peu la marque de fabrique de Nintendo), direction artistique sympa et jeux en ligne. Bref dans les grandes lignes c’est la même philosophie qu’un Splatoon mais dans un genre (le versus fighting) moins populaire et moins facile à développer que le TPS. On comprendra donc que le jeu suscite à la fois enthousiasme et réserve mais dans tous les cas il me semble évident que sans motion gaming ce jeu perd beaucoup de charme. Il sera pourtant bel et bien jouable sans, on aura donc le choix.1,2, Switch m’a tout l’air d’être né des expériences de Nintendo avec les joycons, ils ont testés leurs fonctionnalités dans différentes situations et ont décidé d’en faire un jeu. Sauf que contrairement à Wii Sport et Nintendoland, Nintendo ne veut pas faire de ce jeu un ambassadeur de sa console. Eux-mêmes sont bien conscients que c’est avant tout un jeu sympa pour animer une soirée et pas grand-chose de plus. Ils n’ont donc pas envie que la Switch se transforme en console qu’on sort de son placard pour l’apéro.. Reste que ce jeu à l’air innovant et frais, il apporte une petite contribution au monde du jeu vidéo là où un énième New Mario Bros n’apportait rien de neuf.De toutes façons dans un premier temps, motion gaming ou pas, il n’y a même pas lieu de s’alarmer à ce sujet. Un possesseur de Wii qui a un minimum d’objectivité vous dira toujours que le motion gaming avait du bon quand il était utilisé de façon pertinente.N’étant pas très branché jeu en ligne je préfère ne pas trop développer ce point par manque de connaissances. J’entrevois cependant que les points qui font polémiques sonnent assez faux. Il n’est pas compliqué de comprendre qu’avec le succès de Splatoon, Mario Kart et Smash Bros, Nintendo pense à développer son offre de jeu en ligne, songe au prix que ça pourrait leur coûter et songe du coup aussi à le rendre payant plus tard. Sans oublier que la concurrence doit ramasser pas mal d’argent avec ce système alors ça doit les titiller.L’emploi d’un Smartphone pour dialoguer vise sûrement plusieurs choses :: Quasi tout le monde en a un, avec des écouteurs + micro fournis. C’est aussi un objet rassurant, on a l’habitude de l’utiliser pour communiquer.: En externalisant cette fonction, la Switch allège le poids de son OS. Pour rappel sur les 2 Go de RAM de la Wii U la moitié était réservée à l’OS. Souvenez-vous également comment Retro Studios avait carrément décidé d’éteindre le gamepad pour que la Wii U se concentre sur une seule tâche, faire tourner Donkey Kong Country TF proprement.- Encadrer et limiter l’accès des enfants : On sait très bien que Nintendo tient à éviter pour son image de marque qu’une gamine de 10 ans se fasse traiter de grosse pute en jouant à Mario Kart. Par le passé, Nintendo se refusait d’envisager un chat vocal pour cette raison. Le coup du smartphone c’est toujours mieux que rien…J’en viens au dernier point même s’il est plutôt idiot. Nintendo a donc décidé d’offrir le droit de jouer à un jeu rétro pendant le mois d’abonnement. De base rien ne les obligent à le faire. Ils rendraient apparemment ces jeux jouables en lignes s’ils disposent d’un mode multi (encore une fois rien ne les y obligent). Pourtant ça râle car les jeux ne sont pas acquis définitivement, sans connaître les tarifs pratiqués !Je vois bien que les concurrents font mieux, ils offrent des jeux non rétro et ce tant que vous banquez (malin). Mais ne mélangez pas tout, Nintendo aurait bien du mal à proposer cela car ils ont beaucoup moins de jeux. Le joueur PS4 ou Xbox One, on peut beaucoup plus facilement lui proposer ce genre de service sachant que de toutes façons il y a 36000 jeux disponibles dont 90% qui ont fini leur « carrière commerciale » depuis un bout de temps et qui se sont noyés dans la masse. Enfin concrètement, il faut savoir se projeter : Nintendo vous « offre » un jeu retro (dont vous avez sûrement rien à foutre), est ce que vous y jouerez plus d’un mois ? Pour en avoir acheté facilement 15 sur console virtuelle je peux vous dire qu’en général après les avoir fini je n’y touche plus.Changer de machine, ça occasionne des frais dans une certaine mesure c’est normal. Avec la Switch Nintendo sort de sa période Wii qui ne lui était plus profitable. 0 rétrocompatibilité que ce soit côté jeux ou accessoires. Qu’on se le dise, c’est quand même très souvent le cas, les pads PS3 ne passent pas sur PS4 pour des raisons douteuses et ce malgré le fait que Sony garde pour sa Playstation le même nom et la même philosophie. J’arrête mes comparo, vous avez compris l’idée :. Mais avouez qu’on à ici des spécialistes des additions salées. Je lis un peu partout que le ticket d’entrée de la Switch est cher, c’est vrai mais c’est pas mal aussi de votre faute.. Tout ça, c’est des bonus que vous avez envie de vous octroyer par confort, par anticipation, par matérialisme et qui sont concrètement parfaitement dispensable. Même moi qui vais prendre Bomberman avec la console, je pourrais y jouer à 2 avec ma compagne sans dépenser un centime de plus et même à 8 en y jouant en ligne.Mais si vous souhaitez vraiment faire des additions je peux en faire moi aussi après tout.- Le prix des Joycons ? 85 euros (dont au moins 40 balles dans la poche du vendeur, j’ai bossé en magasin je peux en parler)- Le prix d’un pad Wii à sa sortie ? Wiimote + Nunchuk 60 euros + 15/20 euros à investir dans des batteries/piles rechargeables + éventuellement le Wiimotion + à rajouter. Donc entre 75 et 90 euros pour du matos moins perfectionné et moins polyvalent.Jouer à 4 sur PS4 ? 1 manette offerte, les 3 autres à 50 balles donc minimum 150 euros.Jouer à 4 sur Switch ? 4 joycons dont 2 dans le pack soit 85 euros la paire.Vous voyez même ces joycons soient disant affreusement chers peuvent vous faire jouer à 4 a moindre frais. Le confort n’est pas optimal mais au moins tout le monde peut être logé à la même enseigne facilement là où sur Wii U c’était la guerre entre le gamepad, la manette pro, la manette classique, les wiimotes, les nunchuks, les pénuries de piles et j’en passe.Et s’il vous plait ne venez pas me parler de la sacro sainte ps4 et son tarif de rêve. Elle est sortie il y a longtemps, c’est une console de salon et même si vous ne trouvez pas des prix aussi compétitif chez Nintendo vous devriez pouvoir vous remettre d’avoir dû lâcher 50 balles de plus que ce vous espériez. Néanmoins si l’idée vous donne toujours des ulcères attendez les baisses de prix, l’occasion, les prêts entre potes, un anniv, une erreur de la banque entre votre faveur. Ce n’est pas les options qui manquent.Et là je m’adresse plus spécifiquement à quelques zigotos qui ont l’air de bien s’amuser et qui sont quand même assez nombreux. Ils ont de toute façon décidé de basher Nintendo quoiqu’ils fassent, c’est devenu un sport, une habitude. Le plus vicieux dans l’affaire c’est qu’ils peuvent être fins dans leur approche et donner l’impression de ne pas être des haters. Mais quand tu creuse un peu et que tu vois qu’au fil de la conversation il n’y a aucune ligne qui bouge, il n’y a aucun point de concédé, c’est que t’en tiens un.. Je suis fan de Nintendo depuis longtemps et même dans leurs moments les plus mauvais ils ont toujours su me redonner le sourire ne serait ce qu’avec un Donkey Kong Country Returns ou un Mario Kart. Bref je n’ai jamais eu envie de basher/boycotter Nintendo gratuitement comme certains le font. Mon expérience me permets également de vous dire que de tout temps : bien avant internet,. La nature humaine fait que les gens aiment bien s’opposer, se contredire. « Moi je suis plus un gamin donc je joue sur play ». « Moi j’ai su rester un grand gamin donc je joue encore à Pokemon ». Ces oppositions ne cesseront jamais, bien aidées par l’anonymat d’Internet les trolls ne font que les creuser. A nous de faire avec.Donc dans le fond, le fait de voir que les trolls sont très en forme me laisse penser qu’ils se sont réveillés pas uniquement parce que Nintendo leur a tendus des perches (online payant par exemple) mais aussi parce qu’ils sont en stress à l’idée de voir Nintendo redevenir de nouveau populaire. C’est plutôt annonciateur de bonne nouvelle pour les fans de Nintendo. Je ne m’avancerais pas à dire que la Switch va cartonner mais j’ai confiance dans le fait qu’elle va assainir leur situation dans son ensemble (finance, réputation). On en reparlera dans quelques années…Dans tous les cas cette ambiance sur un site qui se veut être un point de rencontre entres passionnés de jeux vidéo est juste à chier.. J’invite donc tous les gens réellement intéressés par la Switch pour ce qu’elle est et pour ses jeux à se manifester pour équilibrer la balance. Merci de m’avoir lu.