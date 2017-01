Actu

Nous sommes seulement en Janvier, mais 2017 promet d'être l'année de Nintendo.

Nous pouvons voir que la Switch de Nintendo a des réservations plus élevées que le lancement de la PlayStation 4!

Une chose est indéniable, la PS4 à connu l'un des lancements les plus réussis de l'histoire du jeu vidéo, et ce, tous territoires confondus. Bonne nouvelle pour Nintendo, les choses semblent se profiler plutôt bien pour leur prochain bébé, en tous cas au moins en suède. en effet, la chaine de magasins Webhallen Sverige, spécialisée dans l'électronique, annonce que les réservations de la Switch sont supérieur à celles de la PS4 lors de son lancement.Il semblerait que les stocks de mars soient déjà totalement réservés et que la chaine de magasins travaille avec Nintendo pour gérer au mieux la demande.Le compte Facebook de Webhallen à depuis subi les foudres de nombreux joueurs suite à cette déclaration mais le revendeur se défend en expliquant qu'ils ne font que partager les faits qu'ils constatent.