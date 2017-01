Pour deux raisons, en fait. La première, c'est que quand j'y réfléchis, je SAIS qu'à terme, je vais me prendre la Switch. A Noël prochain, avec le nouveau Mario. Donc tant qu'à faire, je rajouterai sous le sapin Zelda, j'ai bien assez de jeux à finir d'ici là.



La deuxième, que je viens d'apprendre et qui me conforte dans ma décision, c'est que Nintendo a bridé la version WiiU. Je m'explique : ça fait un moment que je me dis que le jeu sera meilleur sur WiiU, grace au gamepad qui pourra afficher la carte et l'inventaire tout en jouant sur la télé. Chose impossible sur Switch (l'écran étant caché dans le dock, et pas dans vos mains, quand vous jouez sur TV).



Alors, ça n'a l'air de rien, dit comme ça, maisnon l'a vu sur les zelda DS et WiiU, c'est quand même ULTRA PRATIQUE d'avoir la map en permanence sous les yeux, sans faire pause, pour arpenter ces foutus donjons qu'on adore.



Sauf que Nintendo a décidé d'éteindre le gamepad sur WiiU. Oui, oui, éteint. Contrairement à ce qu'on avait pu voir dans les premières démos. Le gamepad affichera un bel écran noir, comme sur DK Tropical Freeze (ce qui me faisait déjà rager sur ce jeu, d'ailleurs). Nintendo aurait dit que c'est pour ne pas déconcentrer les joueurs (lolilol). On aura bien compris qu'en fait, il s'agit d'éviter que la version WiiU présente des features que n'aurait pas la version Switch.



Bref, je cède, t'as gagné, Nintendo. J'y jouerai sur Switch. Enfoiré ! xD



source : http://www.zeldainformer.com/gamepad-features-for-breath-of-the-wild-rejected-due-to-disrupting-gameplay/