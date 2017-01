Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Nintendo a mis à jour son site officiel. On peut voir que la Nintendo Switch remplace maintenant la WiiU. Bien que cette mise à jour ne soit pas surprenante, la Nintendo Switch sortant dans quelques semaines, voir la console précédente aussi vite retirée est peut être un signe. On remarquera également que deux autres consoles portables sont encore mises en avant. Comme s’il fallait tourner au plus vite la page WiiU…Source : http://nintendowire.com/blog/2017/01/23/switch-replaces-wii-u-nintendos-site/