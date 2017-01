Vidéo de gameplay provenant du livestream fait par Bandai Namco au Taipei Game Show.On y retrouve du gameplay avec le Yamato,du Crossbone Gundam X-1 et un peu de Vangrey ( le mecha des personnages originaux du jeu ).On a aussi une demonstration des "extra action" avec le Yamato.

posted the 01/26/2017 at 08:10 PM by shiranui