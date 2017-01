Bonsoir j'organise un voyage au japon du 30 mars au 12 avril plus précisément à Tokyo.



Un vol allez retour 654€ avec la compagnie Korean air (avis ?), pour à chaque fois 16h de vol.



Avez vous des conseils à me donne aux niveau du Transport/Air bnb/Coin dépaysant/Osen/Geekerie en tout genre dans le quartier akihabara





Quelqu'un est il la bas pendant mon sejours se serai sympa de me faire visite les bon coin que vous connaisez !! Encore plus s'il parle jap