Bonsoir tout le monde.



J'avais écris un précédant article où je chiais -à juste titre- sur le PSVR, graphisme pourrie, jeux qui ressemblaient plus à des films interactifs qu'autre chose.



Et puis il y a eut ce Resident Evil 7.

Sans trop m'avancer je parlerais presque d'une de mes meilleurs expériences de Jeux video de toute ma vie.



Ambiance de folie, immersion totale, jeu qui multiplie les passages d'or et déjà culte, quelle claque!

Après à savoir si c'est vraiment un Resident evil ou pas sérieux on s'en branle! Le jeu est excellent point.



Je suis étonné qu'il ne fasse pas plus parler de lui comme une date importante dans l'histoire des jeux vidéo, le premier AAA en VR les gars!

