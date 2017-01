Saint Seiya

Résumé :



Après avoir combattu face à Hadès, le Dieu des Enfers, et ses spectres, Seiya est grièvement blessé. Saori veille sur lui, mais il court encore un grave danger pour avoir osé défier les Dieux avec les Chevaliers de Bronze. Saori décide alors de remettre son Sanctuaire à Artemis et de recevoir seule la punition. En dépit de son état de faiblesse, Seiya part à sa recherche. En route pour le Sanctuaire aux côtés de Marin, il retrouve Shina, Jabu et Ichi aux ordres d’Artemis. Il n’a alors d’autre choix que de livrer bataille à ses anciens camarades. Hélas, son cosmos est trop faible. Il doit alors retrouver son armure…

