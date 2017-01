Ca y est! La switch vient de passer à 299€ sur Amazon.Le vrai débat peut maintenant commencer vu que le prix de 299€ était le prix que tout le monde voulait (sauf les extremistes à 249€) et dont tout le monde avait entendu parler. Car on se rappelle que Micromania avant la conférence avait lancé un 299€ comme prix de lancement. En 2 semaines, tout est rétabli et finalement, ceux qui parlaient de la barre symbolique des 300€, nous y sommes!A savoir que le pack avec Zelda est à 349€Soit la Switch à 299€ et Zelda à 50€.N'oublions pas certaines offres de reprise comme chez Micromania qui reprend un PS4 500Go à 200€ en cas de précommande de la Switch (mais Micromania l'a laissée à 329€ comme par hasard...)Pour ma part, je pense la prendre avec Zelda pour le coup en day-one alors que c'était non à 329€ avec Zelda à 65€. Ca fait une sacrée différence!