Je ne connais pas particulièrement l'univers Marvel mise a part avec son MCU mais une chose est sur je tient à les remercier tout simplement car si le Projet MVGU fonctionne, DC va devoir répondre et s'aligner au demandent des joueursUn Superman, Un Batman, Un Flash, Un Green Lantern Corps, Un Wonder Woman ! Imaginer un DCVGUJe m'emballe mais ca serai juste enorme !!!

Like

Who likes this ?

posted the 01/26/2017 at 05:47 PM by shiroyashagin