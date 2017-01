J'ai l'impression que sur la toile la Switch connait un regain de popularité suite au baisse de prix, perso je réfléchis encore, mais est ce que ça vous a fait changer d'avis et que vous aller finir par la prendre ? Après j'attend toujours de voir ce que Nintendo prépare pour 2018, un Pokémon RPG par exemple ? Mon setup pour ceux qui ne l'ont pas vu.

posted the 01/26/2017 at 05:31 PM by manon66