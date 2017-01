Voici une Information concernant le jeu Tales of Berseria :Le jeu obtient donc la bonne note de 7/10. Pour rappel, le jeu Tales of Zestiria avait reçu la note de 6/10 par Gamekult :Le jeu sortira officiellement demain, même si certaines enseignes le vendent déjà depuis quelques jours…Source : http://www.gamekult.com/jeux/test-tales-of-berseria-SU3050479501t.html#ps4/

