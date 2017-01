Voici des Images du jeu Ni No Kuni II : Revenant Kingdom :Et aux passe ensuite aux nouvelles images :Namco-Bandai et Level-5 précise que le jeu tournera en 60 fps sur la Ps4 de base. Pour rappel, le jeu sortira sur Ps4 et PC cette année…Source : http://gematsu.com/2017/01/ni-no-kuni-ii-coming-pc-new-gameplay-screenshots