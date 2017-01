JeuxVideo.com diffuse sur sa chaine youtube leur interview de Eiji Aonuma où ils posent des question sur Breath of the wild. On y apprend des informations intéressante comme le fait qu'avec le passage a la switch des idées basé sur l'utilisation du gamepad ont été annulé. Choses plus intéressante, on apprend que Eiji Aonuma n'écarte pas la possibilité qu'un Jeu Zelda ait une femme en tant que personnage principal (La princesse Zelda jouable un jour ?)