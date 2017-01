Qui est votre artiste du moment?



Perso, celui qui me fait me déhancher avec force ces temps-ci, c'est le jeune et talentueux Porter Robinson. DJ ayant dans un premier temps rencontré le succès grâce à son single Language puis grâce à ses nombreuses collaboration Mat Zo, Skrillex ou encore Zedd. Sa nomination en tant qu'artiste de l'année à MTV ne fit que confirmer son talent et la fraîcheur de ses compositions.



N'ayant qu'un seul album à son actif pour le moment, il aura produit de nombreux hits dont 3 que je vous présente ici. D'ailleurs, prenez le temps de visionner les deux premiers clips car en plus d'être originaux et travaillés, on y retrouve une imagerie (Flicker en particulier) assez sympa et qui colle bien avec la musique qu'elles accompagnent.



Flicker







Shelter







Sad Machine







Je n'y ai mit que 3 de ses meilleurs sons néanmoins je vous conseille d'écouter les très bons Divinity, Language et Goodbye to a world