Bier Aranda Cerezo @Bier_hylian

@DoubleFine Is there a chance to see Psychonauts 2 or some of your Remastered games on Nintendo Switch? That would be awesome. Thank you!

Double Fine ✔ @DoubleFine

@Bier_hylian Very possibly for psychonauts 2, I believe we’d like to hit up as many platforms as we can with that one!

C'est suite à un tweet sur le compte deque l'on apprends que le studio envisage avec sérieux de porter la futur suite du très bon Psychonauts 1 sortie sur PS2 (et en PsClassics sur le PSN) sur la nouvelle console de Nintendo.Cela fait rêver oui