Jusqu'au 1er février, Nintendo et Intelligent Systems ont mit en place un système de vote pour Fire Emblem Heroes. Le premier personnage masculin et le premier personnage féminin auront droit à un skin exclusif.Nintendo a relayé hier la liste des 20 héros et héroïnes les plus votés à mi-parcours, on remarque que du coté des héros féminins, c'est Lyn de The Blazing Sword qui est en tête des votes. Quant aux héros masculins, c'est Ike qui est pour l'instant en tête.En ce qui me concerne, voici les personnages pour lesquels j'ai voté héhé :Nintendo a également mis en ligne une nouvelle vidéo sur Fire Emblem Heroes, présentant quelques personnages :Avez-vous voté et si oui pour quel(s) héro(s) ?