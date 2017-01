Malheureusement, le jeu développé par les australiens de chez Transmission Games et édité par Red Mile Entertainment n’a finalement jamais vu le jour. Il faut dire que ce dernier désirait un jeu bien moins violent que l’oeuvre originale contrairement aux envies du studio. Des divergences au niveau du scénario ont également émergé visiblement, ce qui a rendu le projet encore plus instable. Prévu sur PS3 et Xbox 360, le jeu aurait donc pris place dans l’univers créé par Frank Miller sans pour autant suivre la trame originale. Comme on peut le constater dans l’extrait ci-dessus, on retrouve la patte graphique propre à l’oeuvre et qui a fait son charme. Les quelques instants de gameplay laissent entrevoir un jeu qui aurait pu être fort prometteur si les développeurs avaient pu avoir carte blanche. Quoi que, avec la faillite de l’éditeur quelques mois après le début du projet, l’annulation du développement n’était peut-être pas une si mauvaise chose que cela…Notez qu’une seconde vidéo, beaucoup plus courte, est également disponible.