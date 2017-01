Actu

Les futures Xbox auront-elles une compatibilité ascendante par défaut? Comme avec les PC et Direct X? J'achèterais une Xbox tous les 4 ans de cette façon

Il est difficile de prédire l'avenir, mais pour moi, la compatibilité est une caractéristique que nous devrions préserver le plus longtemps possible.

Si ce débat est si houleux c'est parce qu'il pose une problématique, la One sera t elle abandonnée ou sera t'elle toujours alimentée en jeux? En effet, dans le cas d'une vrai next gen on peut s'attendre à ce que les jeux ne soient très vite plus développé que pour la nouvelle console. Tous le nœud du problème est donc de savoir si les prochaines consoles de Microsoft, et la scorpio en particulier, proposeront à l'avenir une compatibilité descendante et ascendante.Un utilisateur de Tweeter à posé la question à Phil Spencer.Le Xboss lui donne une réponse claire mais prudente car non catégorique sur le long terme.Notez qu'il parle bien de compatibilité et non juste de rétro-compatibilité.Notez également qu'il parle de son avis sur la question d'où l'emploi du conditionnel, et qu'il prend bien soin de ne pas parler au nom de Microsoft, certains y verront juste une réponse prudente pour éviter un Nième buzz ou de lâcher par mégarde "l'info de trop", alors que d'autres y verrons l’aveu d'un possible changement de direction de la firme de Redmond.Quoi qu'il en soit, on peut interpréter cette phase de deux manières: soit les jeux One et Scorpio seront compatibles au début avant que ne vienne pointer quelques exclus scorpio au bout d'un certain temps. Soit les prochaines consoles de Microsoft seront bien toutes compatibles, mais dans quelques "générations" certains jeux ne pourront plus tourner sur les hardwares trop vieux, un peu comme c'est le cas sur les smartphones aujourd'hui.