Amazon vient de lancer les préco du collector de Tekken 7.Cette édition s'annonce monstrueuse avec deux grosses figurines de Kazuya et heihachiA l'intérieur de cette édition, nous retrouverons:-Le jeu-Un steelbook-Une figurine (enfin 2) de 35cm de haut sur 45cm de long-L'OST du jeu-Du DLC's à gogoLe prix fait un peu mal pour un jeu de combat, 133€ sur PS4/One et 106€ sur PCLe jeu sera disponible le 2 JuinVisuel du coffret USPour une fois, nous avons droit à la même édition

posted the 01/26/2017 at 10:34 AM by leblogdeshacka