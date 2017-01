Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy XV :Le jeu s’est écoulé en version dématérialisée au Japon entre le 27 novembre et le 25 décembre à 88 533 unités. En les ajoutant aux 928 815 exemplaires vendus en version physique on arrive à un total de 1 017 348 copies écoulées. Précisons que les ventes sur Xbox One ne sont pas comptabilisées. Reste à voir quel sera le prochain titre qui dépassera aussi ce seuil sur ce marché sur Ps4…Source : http://www.dualshockers.com/2017/01/25/final-fantasy-xv-sold-88533-digital-copies-japan-christmas-total-jp-sales-now-miilion/

posted the 01/26/2017 at 10:21 AM by link49