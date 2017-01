Voici une Information concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Eiji Aonuma a dissipé certaines incertitudes entourant le HD Rumble, qui voulaient que la version Nintendo Switch profite de cette fonctionnalité. Il confirme que le HD Rumble ne sera pas pris en charge dans la version Nintendo Switch. Selon lui, si le jeu avait été créé exclusivement pour la Nintendo Switch, il aurait bénéficié des capacités uniques de la machine, y compris du HD Rumble, mais le jeu sort également sur WiiU. Ceci réconforte le fait qu’Eiji Aonuma souhaite que les deux versions offre la même expérience au niveau gameplay.Pour rappel, le jeu sortira le 03 mars prochain…Source : http://nintendoeverything.com/aonuma-says-zelda-breath-of-the-wild-wont-feature-hd-rumble/