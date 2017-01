Il y a quelques jours, Ubisoft dévoilait 2 nouveaux bustes Assassin's Creed. En particulier, les bustes de Connor et Aveline.Les 2 bustes arrive très bientôt, le buste de Connor est prévu pour le 28 Février et le buste d'Aveline le 14 MarsUbi collectibles présente sa dernière création : Connor Kenway, le combattant de la liberté, tel qu'il apparaît dans Assassin's Creed III. Ce buste représente un ajout essentiel à la Legacy Collection, qui regroupe les personnages les plus charismatiques de la série Assassin's Creed.Ubi collectibles présente sa dernière création : Aveline de Grandpré, la vengeresse des esclaves, telle qu'elle apparaît dans Assassin's Creed III: Liberation. Ce buste représente un ajout essentiel à la Legacy Collection, qui regroupe les personnages les plus charismatiques de la série Assassin's Creed.Chaque buste est au prix de 44.90€ sur Amazon, je n'ai encore rien vu sur le Store Ubi.Perso, j'aurai préféré une statuette d'Aveline au lieu du buste.N'oubliez pas que si vous passez par les liens je pourrais refaire un concoursHS: le guide Mass Effect Andromeda sera disponible aussi en Français.