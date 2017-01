On sait déjà que Rocket League n'était pas d'actualité sur la Switch pour des raisons que nous ne connaissons pas. Mais un autre jeu m'intéressait, à partir de là, l'enquête commence!Je voulais me procurer Deformers (Ready At Dawn) soit sur la Switch ou bien sur Steam dans le cas échéant. Le fait est que(oui vous savez, sur la page officielle des partenaires pour la Switch) et que je me suis légitimement posé la question de savoir si Deformers sortirait sur Switch ou non.De fait, J'ai alors posé la question sur le Twitter du jeu Deformers officiel concernant une sortie sur la console de Nintendo et voici la réponse:Traduit par: Merci pour la question, rien de prévu pour Deformers sur Switch actuellement. Si il y a du nouveau, nous vous tiendrons clairement informé!-----------------------------------------------