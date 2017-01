Salut a tous j'ai enfin reçu ma clé pour la beta fermée desi vous etes interessé pour des parties , laissez vos ID en commentaire.Le mien c'est : Black-kent-04Je precise que jai la version gog galaxy et je ne suis que lvl 4 pour l'instant XD

posted the 01/25/2017 at 08:56 PM by shadowmoses404