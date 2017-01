"Car ce qui fait finalement le plus plaisir, c'est qu'Ubisoft ait enfin décidé de se sortir le bâton qu'il avait dans le fondement. En s'abstenant de brandir sa médaille de fondateur de l'académie du fun et en évitant de se réfugier derrière une façade parfois trop scolaire pour son game design, les créateurs retrouvent ce qui a fait l'ADN de l'entreprise. Certes tout n'a pas l'air parfait dans ce Wildlands, mais la confiance que les développeurs laissent aux joueurs les font passer du rôle de la vieille du CDI - celle qui dit chut à la moindre mouche qui pète - à celui du prof de géo soixante-huitard, qui passait un savon de rigueur pour les idioties commises par ses élèves tout en gardant un sourire en coin, avec une certaine fierté pour le niveau de débilité dont ils avaient fait preuve. Reste maintenant à voir ce que donnera toute cette expérience sur le long terme, si la variété des activités sera bien présente, si les problèmes liés au comportement des PNJ ou à la conduite seront réglés ou encore ce que donnera la partie réseau. Mais avec un cœur de jeu plutôt fun et une certaines décontraction dans son game design, Ghost Recon Wildlands pourraient bien se placer comme une petite aventure coop sympa de ce début d'année."