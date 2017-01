Voici une Image du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Nintendo dévoile sur son compte Facebook cette image. Elle illustre un des villages présents dans le jeu. Pour rappel, le titre sortira sur WiiU et Nintendo Switch le 03 mars prochain…Source : http://www.gonintendo.com/stories/272639-the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild-new-screen-for-jan-25t