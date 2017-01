Musique

, voilà un film qui me rappelle mes années lycée, non pas que je me fightais comme un diable à l’image des personnages du film mais juste parce que je l’ai vu quand j’y étais moi-mêmeY a quelques mois je mettais pris le coffretdispo chezregroupantetmais ce n’est qu’hier que je me suis replongé dedans. J’en ai profité pour voir leque je n’avais jamais vu et je zieuterai prochainement leque je ne connais pas non plus. Fin bref tout ça pour revenir sur une chanson qui donne la patate et que l’on peut entendre dans les deux premiers films,de(on peut y entendre d’autres de leurs chansons plutôt cool également).