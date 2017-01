Yo, voici quelque Infos concernant Tekken 7 dont l'histoire Background d'Eliza, ainsi que de nouveaux Artworks, le jeu est prévu pour 2 Juin prochain sur Ps4, Xbox One et PC:Eliza la Vampire, Une femme au pouvoir puissant qui a même dépasser le savoir et la compréhension humain, s'était endormi pendant 600 années, alors que son intention à la base était juste de faire une petite sieste.Bien qu'elle soit une Vampire vivant un moment d’éternité. Elle se rend compte que le pouvoir qu'elle possédais avant s'était affaibli, par le fait qu'elle s'était endormi pendant un très très long moment, par conséquent elle est la recherche de Sang Humain pour obtenir son Pouvoir d’antan, et ceci n'est que le début.Le Character Conceptor de la Tekken Team Yasuki Nakabayashi mentionne que la conception de Kazumi est extrêmement dure voir un Enfer, Katsuhiro Harada lui ayant demandé que le personnage devait avoir la possibilité d'invoquer son Tigre en plein Combat, déjà que rien que de penser à un personnage se transformant en Tigre pendant tout le combat était déja pas assez simple.Eliza Avant & Après avoir sucé le sang de l'adversaire: