Bonne nouvelle, le guide Mass Effect Andromeda sera traduit dans notre belle langue.Voici le descriptif d'AmazonL’édition collector du guide inclut :Une couverture PremiumUne magnifique illustration sur couverture rigide – un must pour les fans.Une soluce complète de la campagneUn guide pas-à-pas à travers tous les choix, combats et défis de l’histoire principale.Des cartes illustrées de la zoneDes cartes et prises de vue détaillées des lieux importants avec des icônes surlignant les informations essentielles.Amis ou ennemis Toutes les informations détaillées concernant tous les plus importants PNJs et factions à travers la galaxie.Armes et objetsToutes les informations sur votre équipement en matière d’armes et d’exploration.Langue : FrançaisNombre de pages : 464 pagesCouverture rigideN'oubliez pas que si vous passez par les liens je pourrais refaire un concoursHS: Micro Machines: World Series est à 30€