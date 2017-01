L’art d’Horizon Zero Dawn (par Titan Publishing)

Guide stratégique Horizon Zero Dawn (de Future Press)

Horizon Zero Dawn: Thunderjaw Collection (par Project TriForce)

Posters Horizon Zero Dawn en édition limitée (de Cook & Becker)

Vêtements et accessoires (de Bioworld Europe et Gaya Entertainment)

"Avec plus de 300 images époustouflantes, dont des croquis, de l’art conceptuel, ainsi que les commentaires des artistes et des créateurs du jeu, il s’agit là du parfait compagnon de voyage d’Horizon Zero Dawn."(aussi sur Amazon)"Une édition limitée sera également disponible dans un couvre-livre rigide, avec à l’intérieur un poster exclusif signé par l’équipe artistique de Guerilla Game, limité à 300 exemplaires à travers le monde.": https://forbiddenplanet.com/211483-the-art-of-horizon-zero-dawn-limited-edition-hardcover/(aussi sur Amazon)"Avec son cadre absolument unique, Horizon Zero Dawn est un jeu dans lequel vous aurez envie de vous plonger. Ce magnifique guide stratégique publié par Future Press vous apportera tout le soutien nécessaire dans les 552 pages pour surmonter les épreuves que le jeu vous proposera.""Cette statuette du ThunderJaw a été modélisée dans une pose iconique surplombant les terres sur lesquelles elle règne. Elle atteint les 38 centimètres de hauteur et les 40 centimètres du museau à la queue et est composée de plus de 200 pièces assemblées.Vous pouvez aussi planifier la route vers votre survie avec la carte exclusive du jeu, ainsi que l’oreillette high-tech qu’Aloy utilise pour sonder ses alentours et les ennemis qu’elle croise grâce à la réalité augmentée.Sont incluses deux lithographies de somptueux dessins du jeu."