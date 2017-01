Salut à tous je voulais vous montrer ma bannière Youtube qui a était réalisé par un Pro qui a fait celle de MrLev12 notamment !Ma vidéo setup arrive ce soir et en 4K !!! Par contre j'aurai besoin que quelqu'un me fasse une super miniature, alors si quelqu'un peut faire ça pour moi ça serait super cool.Donner vos avis dans les commentaires pour ma nouvelle bannière ça serait sympa.

posted the 01/25/2017 at 06:41 PM by manon66