Lequel avez vous préférez ?



MM est vraiment un Zelda à part même s'il est exceptionnel et WW est particulier également même si c'est l'opus le plus onirique.

Du coup on va rester sur les deux opus 3D qui se raprochent le plus, même s'ils ont un déroulement différent.

Zelda Skyward Sword reste l'un des opus 3D les moins apprécié du coup je le compte pas non plus.



Alors perso je suis un fan d'OOT, c'est vraiment du classique pur et dur mais toujours aussi bon.

Cette claque à l'époque...je le refait sur ma 2DS d'ailleurs.