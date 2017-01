Voici une Rumeur concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Il semblerait que Nintendo ne livre aux revendeurs français que 50 000 unités du jeu sur WiiU. Pour se donner un ordre d’idée, c’est le nombre de stock alloué sur ce marché pour la NES Classic Mini, en rupture depuis son lancement. Si cela se confirme, il sera donc assez dur de trouver le jeu sur WiiU sans passer par la réservation. Pour rappel, le jeu sortira le 03 mars prochain…Source : http://fr.ign.com/the-legend-of-zelda-hd-wii-u-wii-u/22112/news/zelda-breath-of-the-wild-50-000-exemplaires-sur-wii-u-en-fr/