Le jeu Prey a enfin une date de sortie. Le jeu d'Arkane Studios sortira le 5 Mai 2017 sur One/PS4 et PC.Nouvelle vidéoJ'espère voir un beau collector avec le jeuBonus de précoUn pack “Fusil du cosmonaute” contenant un fusil à pompe Margrave et un plan pour fabriquer des munitions, trois neuromods en guise de nouvelle capacités, deux kits de secours ainsi qu’un kit pour fabriquer des outils et des armes, et une puce anti-recycleur pour économiser des ressources.