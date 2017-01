si comme moi vous avez un bug au début de l'épisode 14 à savoir qu'il est impossible d'aller jusqu'au point de rdv. pour remédier au problème il faudra relancer sa save ou le jeu entièrement pour se débloquer.je viens de me prendre un autre bug dans l'épisode: au moment d'attendre j'ai merdouillé vu que je faisais autre chose du coup quand le jeu me remets dedans bah plus rien avance. obligé de reload....dire que le jeu est finit depuis des lustres ....