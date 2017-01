Pour ceux qui ne connaissent pas la glorieuse cérémonie des Razzie , il faut savoir que tous les trophées ont pour but d'honorer les prestations les plus pathétiques ainsi que les multiples navets de l’année.Toutefois, il y a un film qui a principalement retenu l'attention des juges c'est-à-dire Batman v Superman qui est désormais le favori pour la pire production cinématographique de l'année avec huit nominations. Bref, le réalisateur Zack Snyder a frappé une nouvelle fois très fort, car le film réussit un quasi grand chelem puisque les seules catégories où le film brille par son absence sont celles de la pire actrice et pire actrice secondaire.D'après mes analyses cela représente une excellente nouvelle pour les fans (DC principalement) qui déclaraient que Zack Snyder et l'acteur Henry Cavill méritaient davantage d'éloges pour leur dur labeur, car une chose est sûre ce film va clairement dominé la compétition dans cette cérémonie.Voici la liste complète :Batman v Superman: Dawn of JusticeDirty Papy (Dirty GrandPa)Dieux d’Égypte (Gods of Egypt)Hillary’s America: The Secret History of the Democratic PartyIndependence Day: ResurgenceZoolander No. 2Ben Affleck pour Batman v Superman: Dawn of JusticeGerard Butler pour Dieux d’Égypte (Gods of Egypt & London Has Fallen)Henry Cavill pour Batman v Superman: Dawn of JusticeRobert de Niro pour Dirty Papy (Dirty Grandpa)Dinesh D’Souza pour Hillary’s America: The Secret History of the Democratic PartyBen Stiller pour Zoolander No. 2Megan Fox pour Les Tortues Ninjas : La Sortie de L’Ombre (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows)Tyler Perry pour BOO! A Madea HalloweenJulia Roberts pour La Fête Des Mères ( Mother’s Day)Becky Turner (en tant qu’Hillary Clinton) pour Hillary’s America: The Secret History of the Democratic PartyNaomi Watts pour "Divergente 3 : au-delà du mur" et "Oppression"Shailene Woodley pour Divergent Series: AllegiantJulianne Hough pour Dirty Papy (Dirty Grandpa)Kate Hudson pour La Fête Des Mères (Mother’s Day)Aubrey Plaza pour Dirty Papy (Dirty Grandpa)Jane Seymour pour Fifty Shades of BlackSela Ward pour Independence Day: ResurgenceKristen Wiig pour Zoolander No. 2Nicolas Cage pour SnowdenJohnny Depp pour Alice De L’Autre Côté Du Mirroir (Through the Looking Glass)Will Ferrell pour Zoolander No. 2Jesse Eisenberg pour Batman v Superman: Dawn of JusticeJared Leto pour Suicide SquadOwen Wilson pour Zoolander No. 2Ben Affleck et son BFF (Baddest Foe Forever – son pire ennemi ) Henry Cavill pour Batman v Superman: Dawn of JusticeDeux Égyptiens divins ou mortels au pif pour Dieux d’Égypte (Gods of Egypt)Johnny Depp et son costume dégueulasse (His Vomitously Vibrant Costume) pour Alice De L’Autre Côté Du Mirroir (Alice Through the Looking Glass)Le casting complet d’acteurs parfois respectés pour Collateral BeautyTyler Perry et sa vieille perruque usée pour BOO! A Medea HalloweenBen Stiller et son BFF (Barely Funny Friend – son pote pas très drôle ) Owen Wilson dans Zoolander No. 2Dinesh D’Souza and Bruce Schooley pour Hillary’s America: The Secret History of the Democratic PartyRoland Emmerich pour Independence Day: ResurgenceTyler Perry pour BOO! A Medea HalloweenAlex Proyas pour Dieux d’Égypte (Gods of Egypt)Zack Snyder pour Batman v Superman: Dawn of JusticeBen Stiller pour Zoolander No. 2Alice De L’Autre Côté Du Mirroir (Alice Through the Looking Glass)Batman v Superman: Dawn of Justice: Dawn of JusticeFifty Shades of BlackIndependence Day: ResurgenceLes Tortues Ninjas : La Sortie de L’Ombre (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows)Zoolander No. 2Batman v Superman: Dawn of JusticeDirty Papy (Dirty Grandpa)Dieux d’Égypte (Gods of Egypt)Hillary’s America: The Secret History of the Democratic PartyIndependence Day: ResurgenceSuicide Squad